أكد السياسي الفرنسي، فلوريان فيليبو، على ضرورة وضع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي ترسل أموال دافعي الضرائب الأوروبيين إلى أوكرانيا، عند حدها.

وعلق فيليبو على التقارير حول خطط رئيس المفوضية الأوروبية لزيارة العاصمة الأوكرانية في 9 مايو والاجتماع مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي "لإظهار دعم لا يتزعزع" من الاتحاد الأوروبي. قائلا: "أورسولا فون دير لاين ستعود إلى كييف غدا لمنح زيلينسكي أموالنا وأسلحتنا! مرة أخرى!".

واتهم السياسي رئيسة المفوضية الأوروبية بدعم المصالح الأمريكية في أوكرانيا ودعا إلى وضع حد لها.

المصدر: نوفوستي