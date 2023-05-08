بوتين يصف زيارة جاباروف لموسكو في يوم النصر بالحدث المشهود

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زيارة رئيس قرغيزستان والوفد المرافق له إلى العاصمة الروسية موسكو، بالحدث المشهود.

وفي اجتماع مع نظيره القرغيزي صدير زابروف، قال بوتين إنه حدث تاريخي وصل ممثلو الجمهورية إلى موسكو عشية يوم النصر.

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وأضاف بوتين خلال المفاوضات مع نظيره القرغيزي في موسكو اليوم: "الرئيس صادر نورغوجوفيتش المحترم، أيها الزملاء الأعزاء والأصدقاء! يسعدنا أن نراكم جميعا في موسكو، خاصة عشية يوم النصر. هذا حدث مهم ومشهود كونكم معنا في هذا الوقت. نعلم جميعا ونتذكر أن 360 ألف شخص من سكان قرغيزستان توجهوا إلى الجبهة ولم يعد من هناك أكثر من نصفهم - 134 ألف شخص ".

وأشار بوتين كذلك إلى أن الرئيس القرغيزي قام أمس برفقة رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، بوضع الزهور في نصب التذكاري للجندي السوفيتي المجهول في منطقة رجيف.

المصدر: نوفوستي