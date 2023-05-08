صويلو: تركيا لا تعير أي اهتمام للرئيس الأمريكي

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن بلاده لا تولي أي اهتمام بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وشدد الوزير على أن تركيا لا تثق بالولايات المتحدة، ولو قامت بذلك لكان مصيرها مماثلا لمصير أفغانستان.

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وأضاف الوزير صويلو: "مع الرئيس رجب طيب أردوغان، تم التخلص من الوصاية الغربية. في الوقت الراهن، لا توجد أي مؤسسة تابعة للسلطة التنفيذية في تركيا تبدي الود والمولاة للغرب".

ونوه الوزير بأن "وسائل الإعلام التركية كانت في السابق تميل نحو الغرب بشكل واضح، وإذا قال السفراء الأمريكيون شيئا ما، فسيصبح ذلك الخبر الرئيسي . أما الآن فحتى إذا قال رئيس الولايات المتحدة شيئا فإن تركيا لا تعيره الاهتمام".

ولفت الوزير التركي الانتباه أيضا، إلى خطر قيام "دولة إرهابية" قرب حدود البلاد.

وقال: "كنت في هاتاي وأظهرنا مدى أهمية هاتاي في ظروف الزلزال. الآن، نحن نرى مدى خطر وجود دولة إرهابية في هذه المنطقة؟ إذا وثقنا بالولايات المتحدة هنا، فسينتهي بنا الحال مثل أفغانستان".

في وقت سابق، اتهم الوزير صويلو، الولايات المتحدة بمحاولة إقامة دولة إرهابية بالقرب من حدود بلاده.

المصدر: نوفوستي