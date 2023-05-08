"إرنا": مقتل إرهابي اشتهر بشن هجمات على الشاحنات الإيرانية

أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية بمقتل إرهابي متورط في عمليات تخريبية ضد قوات الأمن الباكستانية، وكذلك في شن هجمات على شاحنات تجارية إيرانية، في ولاية بلوشستان في باكستان.

بدورها، قالت وسائل إعلام باكستانية، نقلا عن مصادر أمنية في ولاية بلوشستان، إن "الإرهابي "محمد عيسى" الملقب بـ "الملا إبراهيم" الذي قتل كان قد انضم في عام 2010 إلى جماعة انفصالية"، مشيرة إلى أنه "ضالع في عدد من الهجمات الإرهابية ضد القوات الأمنية الباكستانية، وعمليات تخريبية لتدمير مشاريع البنية التحتية في ولاية بلوشستان، وكذلك شن هجمات على شاحنات إيرانية في طريقها من نقطة الصفر الحدودية في تفتان "ميرجاوة" إلى أماكن أخرى في ولاية بلوشستان"، كما وعرف بأنه "مخطط التفجيرات وصنع الألغام والعبوات الناسفة المزروعة على جوانب الطرقات".

وكانت الحكومة الباكستانية قد حددت مكافأة قدرها 14 ألف دولار (4 ملايين روبية) لـ"رأس الملا ابراهيم".

وقالت "إرنا" إن الملا إبراهيم قتل الأحد برصاص عناصر انفصالية أخرى بسبب خلافات داخل الجماعة.

المصدر: إرنا