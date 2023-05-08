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اليابان.. نقل عشرات الأطفال إلى المستشفى بسبب "رائحة نفاذة"

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اليابان.. نقل عشرات الأطفال إلى المستشفى بسبب
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أفادت وكالة "كيودو" بنقل أكثر من 50 طالبا إلى المستشفى بعد اكتشاف رائحة نفاذة في مدرسة كامي الابتدائية في مدينة ياو بمحافظة أوساكا باليابان.

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وأعلنت قناة "FNN"، سابقا، عن نقل 3 أطفال إلى المستشفى جراء الحادث.

وأضافت أنه في الساعة 9 صباح اليوم الاثنين تقريبا بالتوقيت المحلي تلقى قسم الإطفاء في المدينة رسالة حول رائحة كريهة في منطقة حول المدرسة. وحتى الساعة 11 صباحا لا يزال الشعور به. لا يستبعد القسم وقوع تسرب للغاز.

وتم إجلاء الأطفال إلى ساحة المدرسة، لكن عدة عشرات منهم بدأوا يشكون من تدهور حالتهم الصحية. ووفق المعلومات الأخيرة فقد تم نقل 51 طفلا إلى المستشفى. ولا يوجد هناك خطر على حياتهم. ويتم تحديد سبب الرائحة الكريهة.

المصدر: نوفوستي

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