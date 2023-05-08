الشرطة الأمريكية تعتقل المقاتل المخضرم توني فيرغسون في لوس أنجلوس

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على المقاتل المخضرم توني فيرغسون صباح الأحد في هوليوود بولاية كاليفورنيا، بتهمة القيادة بحالة سكر بعد اصطدامه بسيارات متوقفة وانقلاب شاحنته.

وألقت شرطة لوس أنجلوس القبض على فيرغسون في الساعة الثانية صباحا تقريبا.

وقالت الشرطة إن شاحنة فيرغسون اصطدمت بسيارتين متوقفتين على الأقل وانقلبت بالقرب من طريق سانسيت بوليفارد.

وذكر متحدث باسم الشرطة إنه لم يتم الإبلاغ عن إصابة أي شخص.

وأوضحت الشرطة أن فيرغسون البطل المؤقت لبطولة القتال النهائي "يو إف سي" للوزن الخفيف لعام 2017، رفض إجراء اختبار الكحول في موقع الحادث وتم اعتقاله لاحقا للاشتباه في قيادته تحت تأثير الكحول.

وتم احتجازه في سجن مقاطعة لوس أنجلوس، وفقا لسجلات السجن.

جدير بالذكر أن فيرغسون ظهر كمقاتل محترف في فنون القتال المختلطة في عام 2008.

المصدر: أ ب