أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، أن القوات الأوكرانية تخطط لاسترجاع محطة زابوروجيه الكهرذرية خلال هجومها المضاد.

وقال روغوف: "خطط كييف تتضمن محاولة عبور نهر دنيبر والاستيلاء على محطة زابوروجيه الكهرذرية ومد جسر للضفة الشرقية، وهم لا يخفون ذلك حتى".

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وأشار إلى أن مسلحي كييف وضعوا استراتيجية وتكتيكات الهجوم المضاد بالتعاون مع أسيادهم الأمريكيين والبريطانيين.

وأضاف: "تم تكليف الجانب الأوكراني بدور منفذي الأوامر الإجرامية".

وتم الإعلان بشكل كبير عن الهجوم المضاد للجيش الأوكراني في كييف والغرب.

وزابوروجيه أحد الأهداف للوصول إلى ساحل بحر آزوف لقطع الممر البري المودي إلى القرم واستعادة بحر آزوف ودلتا نهر دنيبر، وهو ما يدركه الجيش الروسي.

المصدر: نوفوستي