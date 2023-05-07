الاتحاد الأوروبي يرفض انتداب إسرائيل بن غفير لتمثيلها في "يوم أوروبا"

أعلن الاتحاد الأوروبي رفضه انتداب إسرائيل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، لتمثيل الحكومة الإسرائيلية في فعاليات "يوم أوروبا" في تل أبيب.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن "ممثلية الاتحاد الأوروبي في إسرائيل بعثت برسائل إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية يطلب الاتحاد بموجبها عدم تمثيل بن غفير للحكومة في حفل الاستقبال بمناسبة "يوم أوروبا"، الذي سيتم تنظيمه الثلاثاء المقبل في تل أبيب".

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وأوضحت السفارة أنها "لا تؤيد الآراء السياسية للوزير بن غفير أو حزبه" قائلة: "في الواقع، تتعارض العديد من تصريحاته وآرائه السابقة مع القيم التي يمثلها الاتحاد الأوروبي".

من جانبها، ردت الأمانة العامة للحكومة الإسرائيلية على المطلب الأوروبي، قائلة إنها "ستفعل ذلك فقط إذا طلب الوزير استبداله"، لكن بن غفير أعلن أنه سيحضر الحدث.

وكجزء من التمثيل، من المفترض أيضا أن يلقي بن غفير كلمة أمام المشاركين، ويهنئهم بالمناسبة، التي سيحضرها سفراء العديد من الدول الأجنبية بإسرائيل، وفق الصحيفة.

و"يوم أوروبا"، الذي يوافق التاسع من مايو كل عام، يأتي لإحياء إعلان وزير الخارجية الفرنسي الراحل روبير شومان، عام 1950، تشكيل "الجماعة الأوروبية للفحم والصلب"، التي شكلت النواة الأولى للاتحاد الأوروبي.

المصدر: صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية