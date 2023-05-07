الخارجية الإيرانية تنفي اختراق مواقعها الإلكترونية

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اختراق خوادم الوزارة ومواقعها الإلكترونية، مؤكدا أن جميع السرفيرات مفعّلة وقيد الاستخدام.

وأشار كنعاني إلى أن الموقع الإعلامي للخارجية هو الوحيد الذي تعرض لهجوم سيبراني، مبينا أنه تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور وهو متاح الآن للجميع.

وأضاف أن المعلومات المنشورة باسم وزارة الخارجية في الفضاء السيبراني وهمية ولا يمكن الوثوق بها ولا علاقة لها بأحداث اليوم وهي مجرد مبالغة إعلامية.

المصدر: تسنيم