 
مباشر

الخارجية الإيرانية تنفي اختراق مواقعها الإلكترونية

أخبار العالم

الخارجية الإيرانية تنفي اختراق مواقعها الإلكترونية
Globallookpress
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v9na

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اختراق خوادم الوزارة ومواقعها الإلكترونية، مؤكدا أن جميع السرفيرات مفعّلة وقيد الاستخدام.

وأشار كنعاني إلى أن الموقع الإعلامي للخارجية هو الوحيد الذي تعرض لهجوم سيبراني، مبينا أنه تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور وهو متاح الآن للجميع.

وأضاف أن المعلومات المنشورة باسم وزارة الخارجية في الفضاء السيبراني وهمية ولا يمكن الوثوق بها ولا علاقة لها بأحداث اليوم وهي مجرد مبالغة إعلامية.

المصدر: تسنيم

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا