بوشيلين يعلن شحن أول سفينة حبوب في ميناء ماريوبول منذ تحريره

أعلن رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، أنه تم اليوم الأحد شحن أول سفينة حبوب في ميناء مدينة ماريوبول للمرة الأولى منذ تحريرها، وانضمام دونيتسك إلى روسيا.

وكتب بوشيلين عبر "تلغرام": "كما هو مخطط، تم تحميل أول سفينة بالحبوب من جمهورية دونيتسك الشعبية في ميناء ماريوبول التجاري"، مشيرا إلى إمكانية إعادة توريد المنتجات الزراعية للمناطق المجاورة عبر الميناء أيضا.

وأكد بوشيلين، أن إعادة تنظيم تصدير الحبوب من جمهورية دونيتسك سيحيي أحد أهم القطاعات الاقتصادية الزراعية في الجمهورية.

وأفاد بوشيلين في وقت سابق، بأنه في "فترة تتراوح ما بين أسبوع إلى أسبوعين، ستكون دونيتسك قادرة على توريد أولى شحنات الحبوب عبر ميناء ماريوبول البحري".

وأوضح أنه من المقرر تأمين نقل البضائع في اتجاهين، السفن التي ستنقل مواد البناء إلى جمهورية دونيتسك ستعود محملة بالحبوب، مما سيقلل من كلفة الخدمات اللوجستية.

وفي الـ26 من أبريل الماضي، قال رئيس شركة Rosmorrechflot، زخاري دغييف، خلال مؤتمر صحفي عقد في موسكو، إن إجمالي حركة البضائع في مينائي ماريوبول وبيرديانسك قد تصل إلى حوالي مليون طن خلال العام 2023.

المصدر: تاس