شركة "دلتا" الأمريكية للطيران تحول رحلة إلى بوسطن بسبب راكب مشاغب

أعلنت شركة "دلتا" الأمريكية للطيران أن رحلتها من ديترويت وأمستردام تم تحويلها إلى بوسطن بسبب راكب مشاغب على متن الرحلة.

وقامت الشركة بتحويل رحلتها رقم 134 إلى مطار بوسطن لوغان الدولي قبل الساعة 9 مساء بقليل يوم الجمعة حيث استقبلت سلطات إنفاذ القانون الطائرة وغادر الراكب الطائرة.

وقالت شركة الطيران في بيان "لا نتسامح مطلقا مع السلوك غير المنضبط على طائراتنا ونعرب عن اعتذارنا لعملائنا الكرام وطاقمنا لهذا التأخير المؤسف في رحلاتهم".

ولم تقدم شركة دلتا تفاصيل بشأن العطل الذي تسبب فيه الراكب، لكنها قالت إن مثل هذا التحويل هو إجراء قياسي في ظروف مماثلة.

واستأنفت الرحلة وهي من طراز إيرباص إيه 330-300، وعلى متنها 282 راكبا وطاقما، رحلتها إلى أمستردام ووصلت متأخرة أكثر من ثلاث ساعات.

المصدر: أ ب