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الطوارئ التركية: 33 ألف هزة ارتدادية أعقبت زلزال 6 فبراير

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الطوارئ التركية: 33 ألف هزة ارتدادية أعقبت زلزال 6 فبراير
Globallookpress
دمار خلفه زلزال 6 فبراير في تركيا
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أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، تسجيل 33 ألفا و77 هزة ارتدادية أعقبت زلزال ولاية قهرمان مرعش جنوبي البلاد في 6 فبراير.

وأضافت "آفاد" في بيان مساء السبت، أن تلك الهزات وقعت في الفترة من 6 فبراير الماضي وحتى 6 مايو الجاري.

وأكدت أنها تراقب النشاط الزلزالي في تركيا ومحيطها على مدار الساعة.

وفي 6 فبراير 2023، ضرب زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات جنوبي تركيا وشمالي سوريا، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف آلاف القتلى ودمارا هائلا.

المصدر: الأناضول

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