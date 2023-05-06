صحيفة: الدين الأمريكي يهدد الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي

أكدت The Economist أن بلوغ الدين العام الأمريكي مستوى قياسيا يضع الولايات المتحدة بمواجهة التخلف عن السداد أو انخفاض حاد بالإنفاق الحكومي، وهذان الاحتمالان يهددان الاقتصاد العالمي.

وبحسب مقال الصحيفة "لا تسعى الولايات المتحدة إلى تصحيح الوضع الحالي". لافتة إلى أن التخلف عن السداد سوف يقوض الثقة في أهم نظام مالي في العالم، كما ستؤدي التخفيضات الشديدة في النفقات إلى ركود عميق".

وبحسب الكاتب، لا وجود لحل سياسي للمشكلة الحالية في الولايات المتحدة، حيث وصل المسؤولون في مناقشاتهم إلى طريق مسدود.

كما يشير المقال إلى أن السوق العالمية تأمل في أن تجد السلطات الأمريكية مخرجا، مبينا أن اللجوء إلى رفع سقف الدين العام مرة أخرى غير مرغوب فيه إلى حد كبير، لأن أساس النظام المالي الأمريكي يصبح بذلك أقل استقرارا في كل مرة.

المصدر: Lenta.ru