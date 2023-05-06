تشاووش أوغلو يؤكد سلامة السفير التركي في الخرطوم بعد تعرض موكبه لإطلاق للنار

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، سلامة السفير التركي لدى السودان إسماعيل تشوبان أوغلو وحرسه، بعد تعرض موكبه لإطلاق للنار في الخرطوم.

وأوضح تشاويش أوغلو في تصريحات صحفية، يوم السبت، أن الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تجري وسط المدينة، ولفت إلى أن الاشتباكات تشتد أحيانا في الشوارع المحيطة بالسفارة التركية.

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وأضاف: "لذلك لم نستطع تقديم بعض الخدمات بسرعة لمواطنينا خاصة في الأيام الأولى، حتى أن أحد المواطنين الذين لجؤوا إلى منزل في شارع قريب وجد صعوبة في الوصول إلى السفارة".

وأردف: "سفيرنا إسماعيل تشوبان أوغلو تواصل مسبقا مع الجيش وقوات الدعم السريع، وحتى أنهم قدموا المساعدة ولكن لدى الدخول إلى الشارع فتحت النار، ولكن لم يصب أحد من أصدقائنا أو سفيرنا أو الحرس بمن فيهم القوات الخاصة، ولكن تضررت السيارة".

وكشف أن المحادثات متواصلة مع الجانبين من أجل معرفة من قام بذلك ولماذا.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول، بأن سيارة السفارة في موكب السفير تشوبان أوغلو تعرضت لإطلاق للنار.

المصدر: الأناضول