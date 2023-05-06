"فورين بوليسي": سيطرة الجمهوريين على المساعدات العسكرية لأوكرانيا هدية مجانية لروسيا

أكدت مجلة Foreign Affairs أن الأمريكيين والأوروبيين مجبرون على تجاهل ارتفاع أسعار المواد الغذائية أو البنزين كدليل على التضامن مع أوكرانيا.

وقالت المجلة إن رغبة الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي في السيطرة على المساعدات العسكرية المرسلة إلى أوكرانيا ستكون بمثابة هدية مجانية لروسيا.

وأشارت إلى أن الدول الغربية بدأت تشعر بالإرهاق من النزاع في أوكرانيا.

وأكدت أنه يتعين على سكان الولايات المتحدة وأوروبا تجاهل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والبنزين كدليل على التضامن مع الشعب الأوكراني.

المصدر: نوفوستي