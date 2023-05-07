آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها في ساعات المساء /06.05.2023/
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تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
- صفارات الإنذار تدوّي في كييف ومعظم المقاطعات الأوكرانية
- بريغوجين: قوات كييف تدمّر المباني في المنطقة المتبقية تحت سيطرتها في أرتيوموفسك
- قديروف يشيد بشجاعة مقاتلي "فاغنر" ويدعوهم للاتحاق بقوات "أحمد"
- كييف: القوات الروسية تتقن بسرعة سبل مواجهة الأسلحة الأمريكية
- بوشيلين: القوات الأوكرانية غير قادرة على قلب الموازين في خطوط التماس
- الخارجية الروسية: موسكو غير راضية عن سير تنفيذ اتفاق الحبوب
- قديروف: قوات "أحمد" مستعدة للتوجه إلى أرتيوموفسك ومواصلة تطهيرها
- الدفاعات الروسية تسقط صاروخين باليستيين أوكرانيين فوق القرم