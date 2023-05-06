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بايدن يتحدث عن تقدمه بالسن للمرة الأولى: أعرف أكثر من غالبية الناس

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بايدن يتحدث عن تقدمه بالسن للمرة الأولى: أعرف أكثر من غالبية الناس
Globallookpress
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قال الرئيس الامريكي جو بايدن البالغ 80 عاما والذي يسعى لولاية ثانية في العام 2024، إن تقدمه في السن جلب له حكمة وفيرة.

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وأضاف بايدن في أول مقابلة له منذ إطلاق حملته الأسبوع الماضي رسميا مع قناة "إم إس إن بي سي" التلفزيونية "لقد اكتسبت مقدارا كبيرا من الحكمة وأعرف أكثر من الغالبية العظمى من الناس".

وأضاف بايدن، وهو ديموقراطي سيبلغ 86 عاما في نهاية فترة ولاية ثانية "أنا أكثر خبرة من أي شخص سبق له الترشح لمنصب الرئاسة، وأعتقد أنني أثبتت أنني كنت مشرفا وكفؤا أيضا".

ونادرا ما يتطرق جو بايدن إلى مسألة سنه التي تعتبر عائقه الرئيسي لدى الناخبين.

وفي العام 2024، قد يواجه مجددا الجمهوري دونالد ترامب البالغ الآن 76 عاما، في السباق إلى البيت الأبيض.

المصدر: أ ف ب

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