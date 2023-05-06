وكالة: إيران تنفذ حكم الإعدام بحق إرهابي إيراني-سويدي

نفذت إيران اليوم السبت، حكم الإعدام بحق "المعارض الإيراني السويدي حبيب شعب" بتهمة الإرهاب، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

إقرأ المزيد

بدورها، قالت وكالة "فارس" إنه "تم فجر اليوم تنفيذ حكم الإعدام بحق حبيب فرج الله جعب الملقب بـ "حبيب أسيود" رئيس "حركة النضال" الإرهابية والمخطط الرئيسي للهجوم الإرهابي على استعراض القوات المسلحة في مدينة أهواز عام 2018، والذي أسفر عن استشهاد وجرح عدد كبير من المواطنين".

وكان جعب قد اعتقل في أکتوبر من العام 2020 في تركيا من قبل قوات الأمن الإيرانية.

ووفق ما ذكرت "فارس"، فقد تزعم جعب "حركة النضال" الانفصالية منذ عام 2005 بدعم مخابراتي من الموساد الإسرائيلي وجهاز الاستخبارات في السويد وبعض دول المنطقة.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن "نتيجة للأعمال الإرهابية والدموية التي قامت بها هذه الحركة بقيادته، فقد استشهد أو جرح أكثر من 450 مواطنا إيرانيا".

المصدر: أ ف ب+ فارس