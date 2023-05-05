رئيس التشيك: الغرب يدخل حقبة تنافس استراتيجي مع روسيا والصين

قال رئيس التشيك بيتر بافيل، إن المنافسين الرئيسيين "للدول الديمقراطية" هما روسيا والصين، حيث تشن روسيا "حربا عدوانية" ضد أوكرانيا، فيما تعزز الصين نفوذها بالسبل الاقتصادية.

وأضاف أن الغرب دخل حقبة تنافس استراتيجي مع روسيا والصين بين الديمقراطيات الناشئة في بعض الدول من جهة، و"الأنظمة الاستبدادية" من جهة، حسب اعتقاده.

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وتابع: "الدول التي تشاطر الغرب قيمه يجب عليها العمل على مواجهة روسيا والصين بنجاح... هناك إمكانات كبيرة للتفاعل تتركز، وعلى وجه الخصوص في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والتي تسعى دولها جاهدة لتحقيق توازن في العلاقات مع الصين".

المصدر: تاس