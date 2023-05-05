باكستان تتعهد بضمان سلامة الصينيين على أراضيها

تعهد الرئيس الباكستاني عارف علوي، لوزير خارجية الصين، تشين غانغ، بضمان إسلام آباد سلامة جميع المواطنين الصينيين العاملين في باكستان، والقائمين على المشاريع الكبرى في البلاد.

وتعهد الرئيس الباكستاني بتعزيز تأمين العمال الصينيين، وذلك خلال اجتماع يوم الجمعة، مع وزير الخارجية الصيني تشين غانغ، في لقاء يسبق قمة مصغرة يوم السبت، في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، يستضيف خلالها وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، نظيريه الصيني تشين غانغ، والأفغاني أمير خان متقي، الذي وصل إلى إسلام أباد يوم الجمعة أيضا.

وتطالب الصين باكستان بمزيد من التأمين لمواطنيها المقيمين والعاملين هناك منذ عام 2021، عندما قتل مهاجم انتحاري تسعة صينيين وأربعة باكستانيين في هجوم شمال غرب البلاد.

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المصدر: أ ب