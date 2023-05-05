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الاتحاد الأوروبي يغري اللاجئين الأوكرانيين بالمال للعودة إلى بلدهم كما فعل مع السوريين

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الاتحاد الأوروبي يغري اللاجئين الأوكرانيين بالمال للعودة إلى بلدهم كما فعل مع السوريين
AP
لاجئون أوكرانيون، رومانيا
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اقترح الاتحاد الأوروبي على أعضائه تحفيز اللاجئين الأوكرانيين على العودة إلى بلادهم بمنحهم معونات مالية إضافية تشجعهم على ذلك، حسب صحيفة Irish Examiner الأيرلندية.

وبحسب الصحيفة، نشر الاتحاد الأوروبي مؤخرا تقريرا يحدد الخيارات المتعلقة بكيفية تعامل الأوروبيين مع مسألة اللاجئين الأوكرانيين.

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يُشار إلى أن إحدى تلك الاستراتيجيات تتضمن التشجيع على العودة الطوعية وذلك عبر دعم المهاجرين ماديا ولفترة من الزمن بعد عودتهم إلى وطنهم.

وفي حال وفق بعض هؤلاء اللاجئين في إيجاد عمل أو في حال مباشرتهم الدراسة والتعليم، سيكونون مرشحين للحصول على الإقامة الدائمة.

كما لفتت الصحيفة إلى أن المسؤولين الغربيين يعملون أيضا لتطوير برنامج مشترك مع كييف بهدف إعادة دمج الأوكرانيين في المجتمع الأوروبي.

وتشبه هذه الأساليب ما طرحه الاتحاد الأوروبي منذ سنوات حول دفع اللاجئين السوريين في بلدان التكتل للعودة إلى بلادهم مقابل اغراءات مالية تصل إلى عشرات آلاف الدولارات لكل فرد يعود منهم. 

المصدر: نوفوستي

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