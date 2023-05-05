شطب مصر من "القائمة السوداء" الدولية في ملف العمل

أعلن وزير القوى العاملة المصري حسن شحاتة، شطب بلاده من "القائمة الطويلة لملاحظات العمل الدولية" الصادرة عن منظمة العمل الدولية وتضم 40 دولة لهذا العام.

وأوضح الوزير شحاتة أن غياب مصر عن "القائمة الطويلة" يعني عدم وجودها في "القائمة القصيرة" المعروفة إعلاميا "بالقائمة السوداء" في ملف العمل، والمعروضة على مؤتمر العمل الدولي في دورته رقم 111، والمنعقدة في جنيف مطلع يونيو المُقبل بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب من وفود ثلاثية التكوين من حكومات وممثلي أصحاب الأعمال والعمال لـ187 دولة عضو في المنظمة.

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وأكد شحاتة أن هذا الإجراء من جانب منظمة العمل الدولية يعني أن الدولة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز علاقات العمل في كافة تشريعاتها، وقراراتها، وخدماتها التي تحمي وترعي بها عمالها رغم التحديات التي يمر بها العالم أجمع.

من جهته، يعرض الوفد المصري كافة السياسيات المصرية في قضايا العمل، وخطط الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة.

يُشار إلى أن جدول أعمال المؤتمر يتضمن مناقشة تقرير المدير العام بشأن النهوض بالعدالة الاجتماعية، وتقرير عن أوضاع عمال الأراضي العربية المحتلة، وتقارير عن التلمذة الصناعية والمساواة بين الجنسين، والحماية الاجتماعية للعمال، وغيرها.

المصدر: القاهرة 24