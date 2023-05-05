"غلوبال تايمز": كييف أثارت تصعيدا خطيرا بهجوم المسيرتين على الكرملين

أكدت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، أن السلطات الأوكرانية أثارت تصعيدا خطيرا بتنظيمها هجوم المسيرتين على الكرملين مؤخرا.

وكتب الباحث في معهد الدراسات الروسية وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، أن هجوم المسيرتين "تجاوز الخط الأحمر غير المعلن الذي وضعه الجانبان".

وأكد أن روسيا "ستوجه ضربات فعالة ضد أهداف أكثر أهمية في أوكرانيا".

كما أكد الضابط الألماني المتقاعد، رالف ثييل، في وقت سابق، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يخشى فقدان دعم الغرب بعد اعتداء المسيرتين على الكرملين، واعتبر أن واشنطن تشعر بقلق بالغ إزاء تصرفات الجنود الأوكرانيين، لأنهم "يتمادون في تصرفاتهم".

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المصدر: RT