ألمانيا.. متهم بقتل مواطن سوري يسلم نفسه للشرطة
Legion-Media
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أعلنت السلطات الألمانية اعتقال مطلوب في قتل مواطن سوري بالرصاص في بلدة لودينشايد غرب البلاد، حيث سلم نفسه للشرطة.
وقال ممثلو الإدعاء في مدينة هاغن، في غرب ألمانيا، إن "المشتبه به البالغ من العمر 23 عاما مواطن سوري هو الآخر، وعلى معرفة بالضحية الذي توفي في مستشفى بعد ساعات من إطلاق النار عليه في بلدة لودينشايد المجاورة".
ورفضت الشرطة على الفور تقديم مزيدا من التفاصيل، بشأن المشتبه به، أو ظروف إطلاق النار.
المصدر: أ ب