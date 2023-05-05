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نائبة أمين "الناتو" السابقة تحذر واشنطن من تبعات اعتداء المسيّرتين على الكرملين

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نائبة أمين
Legion-Media
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حذرت روز جوتيمولر، نائبة أمين حلف "الناتو" السابقة واشنطن من "ظروف بالغة الخطورة" بعد اعتداء المسيّرتين على الكرملين مؤخرا، ومسارعة موسكو لاتهام واشنطن بالوقوف وراء هذا الاعتداء.

وقالت: "يجب أن ندرك أن ظروفا بالغة الخطورة يمكن أن تتولد نتيجة للإقدام على أعمال كهذه".

وشددت على أن هذا العمل "يرفع درجة الخطورة... لا أعرف ما الذي حدث في موسكو، لكنني قلقة للغاية لأن الكرملين اتهم الولايات المتحدة على الفور بالوقوف وراء هذا العمل".

المصدر: نوفوستي

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