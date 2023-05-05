بوريل يرغب بإلغاء حق النقض لدول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بقرارات السياسة الخارجية

دعا رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، إلى حرمان دول الاتحاد الأوروبي من حق النقض في مجال السياسة الخارجية، والانتقال إلى صنع القرار بأغلبية الأصوات.

وقال بوريل: "أنا أؤيد صنع القرارات في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بالأغلبية المؤهلة. لكن لإلغاء آلية اتخاذ القرار بالإجماع، هناك حاجة إلى قرار يصدر بالإجماع. أعلم أن الأمر صعب لأن الجميع يريد الاحتفاظ بحق النقض. اتخاذ القرار بالإجماع يعني التمتع بحق النقض، أي إمكانية منع صدور أي قرار لا يعجبنا".

إقرأ المزيد

وأضاف بوريل: "الدول الأوروبية أصغر من أن تعيش في عالم من الدول الكبيرة. الصين هي دولة والولايات المتحدة هي دولة وكذلك الهند هي دولة، أما نحن فلسنا دولة، نحن نادي للدول. لذلك، نحن بحاجة لقواعد تسمح لنا بالعمل بشكل أسرع".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، وقعت 9 من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، رسالة إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي تدعو فيها إلى التخلي عن اتخاذ القرار عن طريق التسوية والإجماع، والانتقال إلى نظام الأغلبية المؤهلة.

المصدر: تاس