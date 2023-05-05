 
مباشر

بلجيكا تعتقل عراقيا يشتبه في ضلوعه بهجوم إرهابي في بغداد

أخبار العالم

بلجيكا تعتقل عراقيا يشتبه في ضلوعه بهجوم إرهابي في بغداد
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v96h

قالت السلطات البلجيكية اليوم الجمعة إنها ألقت القبض على عراقي بتهمة القتل وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بسبب تفجيرات وقعت في بغداد قبل أكثر من عقد من الزمان.

وحدد مكتب المدعي العام الفيدرالي المشتبه به على أنه شخص في الأربعينيات من العمر يعيش في بلجيكا منذ عام 2015.

وقال إنه يعتقد أن المشتبه به ينتمي إلى خلية تابعة لشبكة القاعدة الإرهابية التي كانت "مسؤولة جزئيا عن عدة تفجيرات في المنطقة الخضراء في بغداد في عامي 2009 و2010، والتي قتلت ما لا يقل عن 376 شخصا وجرحت أكثر من 2300 شخص".

ووجهت السلطات إلى المشتبه به تهمة "عدة جرائم قتل بنية إرهابية، والمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

المصدر: AP

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا