بيسكوف لا يستبعد إمكانية الاتصال بين روسيا والولايات المتحدة

لم يستبعد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إمكانية الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة، وأشار إلى أن الاتصالات ستستمر حسب الضرورة لضمان مصالح البلاد.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال حول ما إذا كانت أي اتصالات بين موسكو وواشنطن ممكنة في ضوء إنكار الولايات المتحدة التورط في حادثة مهاجمة الكرملين بالدرونات، وهل بقيت أي خطوط تحفظ العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا: "بالطبع هذا ممكن. بالطبع، أي اتصالات ممكنة لتحقيق أهدافنا، لضمان مصالحنا، بالطبع، ستستمر الاتصالات، إذا لزم الأمر".

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وكانت الخدمة الصحفية للكرملين قد أفادت أنه في ليلة 3 مايو، حاول نظام كييف قصف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرات مسيرة، إلا أنه تم إحباط الهجوم. ولم تقع إصابات أو أضرار بالممتلكات نتيجة لذلك، فيما قال بيسكوف في وقت لاحق إن رئيس الدولة لم يكن في الكرملين في هذا الوقت.

المصدر: نوفوستي