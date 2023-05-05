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وفاة ضابط شرطة ياباني في حادث انتحار محتمل قرب مقر إقامة رئيس الوزراء

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وفاة ضابط شرطة ياباني في حادث انتحار محتمل قرب مقر إقامة رئيس الوزراء
AFP
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ذكرت هيئة البث العامة في اليابان، أن موظفا في وحدة خاصة من الشرطة يشتبه في أنه انتحر في حمام المرور الخارجي لمكتب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن.إتش.كيه، إن الضابط البالغ من العمر 25 عاما بشرطة مكافحة الشغب في إدارة شرطة العاصمة عثر عليه وهو ينزف داخل مرحاض مركز حراسة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة بعد دوي صوت إطلاق نار.

ولدى المعاينة وجدوا جرحا في رأسه، وكان السلاح الناري ملقى بجواره، وتم نقله إلى المستشفى، لكن سرعان ما أعلن عن وفاته. ويشتبه في أن الحادث هو عملية انتحار.

يشار إلى أن كيشيدا، ينهي حاليا زيارته إلى إفريقيا وسنغافورة، ومن المتوقع أن يعود إلى اليابان اليوم الجمعة.

المصدر: "رويترز"

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