السفير الصيني لدى كندا يحتج على التهديدات بطرد دبلوماسيين صينيين

احتج السفير الصيني لدى كندا كونغ بيو "بشدة" على تهديدات أوتاوا بطرد عدد من الدبلوماسيين الصينيين المشتبه في محاولتهم ممارسة "ترهيب سياسي محلي"، ونفى المزاعم الموجهة ضدهم.

جاء ذلك وفق ما أفادت به السفارة الصينية لدى كندا، والتي تابعت أن "السفير كونغ أعلن موقف الصين الحازم، واحتج بشدة على تهديد الجانب الكندي بطرد المسؤولين الدبلوماسيين والقنصليين الصينيين المعنيين بناء على شائعات حول ما يسمى بـ (التدخل الصيني) أثارها بعض السياسيين ووسائل الإعلام الكندية".

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كذلك نفى السفير يوم أمس الخميس أن يكون مسؤولا في بكين استهدف مشرعا كنديا وعائلته في موقفه المناهض للصين، وندد بتصريح أوتاوا الذي جاء على لسان وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي بأنها "تقيم خيارات مختلفة بما في ذلك طرد الدبلوماسيين".

وكانت المخابرات الكندية قد نشرت، في وقت سابق من مايو، معلومات تفيد بأن عضوا في القنصلية الصينية في تورونتو كان على وشك اتخاذ إجراءات ضد النائب المحافظ مايكل تشيونغ وأقاربه في هونغ كونغ لانتقادهم سجل بكين في مجال حقوق الإنسان.

ووصفت السفارة الصينية ذلك بأنه "مهزلة سياسية" ودعت السلطات الكندية إلى وقفها. وقال بيان السفارة إنه "إذا استمر الجانب الكندي في هذه الاستفزازات، فسترد الصين على كل خطوة في هذا الطريق حتى النهاية".

المصدر: رويترز