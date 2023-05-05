نيبينزيا سخر من دعوات لحرمان روسيا من رئاسة مجلس الأمن الدولي

وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، دعوات بعض الدول لحرمان روسيا من الرئاسة في مجلس الأمن الدولي وتسليمها إلى طرف آخر، بالسخيفة المثيرة للسخرية

ونوه نيبينزيا بأن روسيا ترأست مجلس الأمن الدولي في أبريل، وأشار إلى أن كافة الأمور سارت كما هو مخطط لها - وتمت جميع الأحداث وفقا للخطة.

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وأضاف: "المهم أن الرئاسة مرت دون مشاكل، رغم المحاولات السخيفة من قبل بعض الدول لاتهامنا بأنه يمكننا إساءة استخدام الرئاسة وأن رئاستنا يجب أن تنتقل إلى طرف آخر، لأن روسيا كما يزعمون لا تستحق رئاسة مجلس الأمن".

وشدد الدبلوماسي الروسي على أن مثل هذه الدعوات، "تتعارض مع كل القواعد التي يمكن تصورها".

ويشار إلى أن مجلس الأمن الدولي، هو هيكل دائم للأمم المتحدة يتحمل المسؤولية الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين. يوجد في المجلس 15 دولة: خمسة أعضاء دائمين وعشرة أعضاء مؤقتين. تتمتع بعضوية المجلس الدائمة- روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا، وهي تملك حق النقض. ويتم انتخاب العشرة الآخرين لمدة عامين. تم انتخاب البرازيل والإمارات وألبانيا وغانا والغابون لعامي 2022 و 2023 واليابان وإكوادور وسويسرا وموزمبيق ومالطا لعامي 2023 و 2024. وفي كل شهر تنتقل رئاسة مجلس الأمن من دولة إلى أخرى.

المصدر: نوفوستي