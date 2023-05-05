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للمرة الثانية في يومين .. قتلى وجرحى بإطلاق نار في صربيا

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للمرة الثانية في يومين .. قتلى وجرحى بإطلاق نار في صربيا
وسائل إعلام
سيارات الشرطة تتوجه إلى مكان إطلاق النار جنوب بلغراد
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قتل 8 أشخاص وأصيب 13 مساء الخميس في إطلاق نار قرب مدينة ملادينوفاك الصربية على بعد نحو 60 كلم جنوب العاصمة بلغراد وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

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مصرع 9 أشخاص أغلبهم تلاميذ جراء عملية إطلاق نار داخل مدرسة في العاصمة الصربية بلغراد
مصرع 9 أشخاص أغلبهم تلاميذ جراء عملية إطلاق نار داخل مدرسة في العاصمة الصربية بلغراد

وأفادت قناة "آر تي إس" العامة، بأن المنفذ أطلق النار من داخل مركبة متحركة باستخدام سلاح آلي قبل أن يلوذ بالفرار، مضيفة أن الشرطة تبحث عن المشتبه به.

وتوجه عدد من رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان إطلاق النار، بينما حلقت مروحيات فوق الموقع.

يأتي ذلك، غداة عملية إطلاق نار غير مسبوقة شهدتها مدرسة في بلغراد أقدم فيها تلميذ يبلغ 13 عاما على قتل 8 من رفاقه وحارس أمني في حادثة أثارت صدمة في صربيا.

المصدر: AFP

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