للمرة الثانية في يومين .. قتلى وجرحى بإطلاق نار في صربيا

قتل 8 أشخاص وأصيب 13 مساء الخميس في إطلاق نار قرب مدينة ملادينوفاك الصربية على بعد نحو 60 كلم جنوب العاصمة بلغراد وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

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وأفادت قناة "آر تي إس" العامة، بأن المنفذ أطلق النار من داخل مركبة متحركة باستخدام سلاح آلي قبل أن يلوذ بالفرار، مضيفة أن الشرطة تبحث عن المشتبه به.

وتوجه عدد من رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان إطلاق النار، بينما حلقت مروحيات فوق الموقع.

يأتي ذلك، غداة عملية إطلاق نار غير مسبوقة شهدتها مدرسة في بلغراد أقدم فيها تلميذ يبلغ 13 عاما على قتل 8 من رفاقه وحارس أمني في حادثة أثارت صدمة في صربيا.

المصدر: AFP