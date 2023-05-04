وصفت أردوغان بـ"الديكتاتور" ودعته للرحيل.. تشاووش أوغلو يهاجم مجلة بريطانية

ندد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بهجوم مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية على الرئيس رجب طيب أردوغان في ما يخص الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 14 مايو الجاري.

وقال تشاووش أوغلو خلال زيارته الغرفة التجارية والصناعية في ولاية أنطاليا، الخميس: "إنهم يتخذون قرارات نيابة عن الشعب التركي أو يحاولون إرشاد الأمة التركية".

وكانت المجلة كتبت على غلاف منشورها الأخير "أهم استحقاق انتخابي في 2023"، واصفة الرئيس أردوغان بـ"الديكتاتور".

وأوضح تشاووش أوغلو أن المجلة دعت في منشورها الأخير إلى "وجوب رحيل" أردوغان عن السلطة.

وتابع: "لماذا يجب أن يرحل الرئيس أردوغان عن السلطة؟ ما هو الضرر الذي يُلحقه أردوغان بكم؟ أو بماذا يضر أردوغان بريطانيا مثلا؟".

وأردف: "لو لم يكن الرئيس أردوغان موجودا على رأس السلطة في تركيا، لكان العالم سيعاني أزمة غذاء حقيقية، لولا تركيا فإن أمن أوروبا سيكون في خطر، لماذا تتدخلون في السياسة الداخلية لهذا البلد؟".

وأشار إلى أنه كان قد كتب مقالة لنشرها في العدد القادم لمجلة "ذي إيكونوميست"، مضيفا: "امتنعت عن نشر مقالتي في هذه المجلة. نحن لا نتعامل مع من يتدخل في الشؤون الداخلية لتركيا. هؤلاء سيتلقّون الجواب المناسب من شعبنا يوم 14 مايو".

المصدر: وكالة الأناضول