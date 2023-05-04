إدانة 4 متهمين في قضية اقتحام مقر الكونغرس الأمريكي

أدان القضاء الأمريكي يوم الخميس أربعة أعضاء في جماعة "براود بويز" بالتآمر لزعزعة استقرار البلاد، في إطار قضية اقتحام مقر الكونغرس الأمريكي في يناير 2021.

ووفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية أجريت المحاكمة في العاصمة واشنطن وأدين إنريكي تاريو الذي سبق أن تولى "رئاسة مجلس إدارة" المنظمة، ومعه ثلاثة أعضاء.

وكانت قد وجهت اتهامات لتاريو وأربعة من كبار معاونين بمحاولة وقف عملية المصادقة في الكونغرس، على فوز الديمقراطي جو بايدن، على خصمه الجمهوري، دونالد ترامب.

وأشارت وسائل الإعلام، أن تاريو لم يكن متواجدا في واشنطن في السادس يناير 2021 لكنه اتهم بإدارة عملية نفذها أعضاء في "براود بويز" (الشباب الفخورون) لاقتحام الكونغرس.

واتهم الأعضاء بالتآمر لإثارة فتنة وهي تهمة يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 20 عاما، لكن أعضاء هيئة المحلفين لم يتوصلوا بعد مداولات استمرت سبعة أيام إلى قرار يدين أحد الأعضاء بهذه التهمة.

إقرأ المزيد

المصدر: أ ف ب