تركيا تحظر دخول نائب دنماركي أراضيها بعد زيارته مواقع لـ"قسد"

أعلن النائب الدنماركي سورين سوندرغارد، المرشح لمراقبة الانتخابات الرئاسية التركية عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، منع تركيا دخوله أراضيها بعد زيارته مواقع لـ"قسد" شمالي سوريا.

وأعلن سوندرغارد ذلك يوم الخميس لمحطة "تي في 2" التلفزيونية العامة الدنماركية، مشيرا إلى أن أنقرة اتهمته "بالترويج لمنظمة إرهابية".

وأضاف: "صحيح تماماً أنّني زرت مَن قاتلوا تنظيم (داعش)، قوات سوريا الديموقراطية"، معبرا عن "فخره" بذلك.

وكشف سوندرغارد أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا قدّمت شكوى رسمية إلى أنقرة، موضحا أنه "لا يمكن لدولة أن تختار البرلمانيين الذين يعملون كمراقبين".

وأضاف "يُلقي ذلك بظلال على الانتخابات التركية، فهم يُظهرون بالفعل أنهم يريدون التحكم بها".

المصدر: أ ف ب