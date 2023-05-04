لندن تعترف بتسرّب الأسلحة المرسلة لأوكرانيا وبيعها

أكد نائب وزير الدفاع البريطاني، جيمس هيبي، تسجيل حالات تجارة بأسلحة قدمتها بريطانيا لأوكرانيا، قبل أن تصل إلى الجبهة.

وقال هيبي ردا على سؤال من النائب، كيني ماكاسكيل، من حزب ألبا الأسكتلندي حول حالات إعادة بيع أسلحة بريطانية: "وضعنا إجراءات صارمة لضمان نقل جميع الأسلحة والذخيرة التي تمر عبر المركز الدولي لتنسيق المانحين إلى القوات لأوكرانيا. وعلى الرغم من الرسائل المنفصلة، فإن حالات تحويل الأسلحة الممنوحة لأوكرانيا من خط المواجهة نادرة للغاية".

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وأكد الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، في وقت سابق أن الغرب يعلم أن الأسلحة التي يتم توفيرها للقوات الأوكرانية ينتهي بها المطاف في السوق السوداء، لكنهم يكتمون هذه الحقيقة.

المصدر: نوفوستي