رئيسي يحذر من مساعي إسرائيل وداعميها لتقسيم السودان بعد فشل مخططهم في سوريا

قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن إسرائيل وداعميها الغربيين بعد فشلهم في تقسيم سوريا، يسعون لتنفيذ ذلك في السودان، داعيا السودانيين للوحدة.

وأكد رئيسي، يوم الخميس، من مقر إقامته بدمشق خلال زيارته لها، خلال لقائه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن "الصهاينة وبدعم من حماتهم الغربيين ينتهجون اليوم أيضا سياسة تقسيم السودان، لذا على شعب السودان والعالم الإسلامي أن يحذروا من مؤامرات الصهاينة وأن يعلموا أن أهم حاجة للشعوب الإسلامية اليوم هي الوحدة وأن الجمهورية الإسلامية منادية وداعية جميع المسلمين إلى الوحدة".

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الإيراني أن "تيار المقاومة، خاصة في فلسطين، شلّ الكيان الصهيوني، وفشل نهج التوسع والاحتلال"، مبينا أن "الكيان الصهيوني وبدعم من أمريكا ودول غربية وإطلاق الجماعات الإرهابية صنيعة أمريكا، سعوا لتقسيم سوريا لكنهم فشلوا".

المصدر: وكالة إرنا