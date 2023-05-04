موسكو: مستعدون لاستخدام كافة الوسائل لمنع أي اعتداء على روسيا وقيادتها

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، استعداد موسكو لاستخدام كافة الوسائل لمنع أي اعتداء على أمن روسيا وقيادتها.

وقال ريابكوف عبر "القناة الأولى" الروسية: "مستعدون لاستخدام كل الوسائل المتاحة لمنع أي اعتداء على أمن روسيا وضمان سلامة الرئيس الروسي وقيادة البلاد".

وعلق ريابكوف على هجوم الكرملين قائلا إن "الولايات المتحدة تستخدم دماها في أوكرانيا لاستفزازات خطيرة بشكل متزايد".

وأكد أن العلاقات الروسية الأمريكية على شفا الانزلاق إلى هاوية المواجهة المسلحة، وأن موسكو تحافظ على هذه العلاقات لمنع سقوطها في الهاوية.

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المصدر: غازيتا.رو