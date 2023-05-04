 
مباشر

بلجيكا.. اعتقال 7 أشخاص يشتبه بتخطيطهم لهجوم إرهابي

أخبار العالم

بلجيكا.. اعتقال 7 أشخاص يشتبه بتخطيطهم لهجوم إرهابي
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v927

أعلنت السلطات البلجيكية يوم الخميس اعتقال 7 أشخاص للاشتباه في تخطيطهم لشن هجوم إرهابي في بلجيكا.

وذكر مكتب المدعي الاتحادي البلجيكي في بيان إن "المشتبه بهم معظمهم من أصول آسيوية، ولم يكونوا قد اختاروا بعد هدفا، لكن الشرطة قررت القبض عليهم واستجوابهم على أي حال".

وأضاف البيان: "كلهم مشتبه بهم في تهمة التخطيط لهجوم إرهابي في بلجيكا، وسيقرر قاضي التحقيق لاحقا ما إذا كانوا سيمثلون أمامه، وسيصدر مذكرة اعتقال على الأرجح".

ووفقا للادعاء الاتحادي، فإن "ثلاثة من المشتبه بهم يحملون الجنسية البلجيكية".

كما أوضح بيان المكتب أن "المتهمين السبعة ينتمون لخلية من الأنصار المتشددين لتنظيم "داعش" الإرهابي، والتهم المحتملة هي الاغتيال الإرهابي المتعمد، والمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية، والإعداد لهجوم إرهابي".

إقرأ المزيد
تظاهرات واحتجاجات تعم المدن البلجيكية في عيد العمال
تظاهرات واحتجاجات تعم المدن البلجيكية في عيد العمال

المصدر: أ ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا