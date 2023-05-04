وزير الدفاع الإسرائيلي: تخصيب إيران لليورانيوم قد يشعل المنطقة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن إيران قد يكون لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع خمسة أسلحة نووية.

وحذر غالانت خلال زيارته إلى أثينا، طهران من أن المضي قدما في التخصيب إلى مستوى الأسلحة قد يشعل المنطقة.

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وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي "بدون شك، إيران لن تكتفي بقنبلة نووية واحدة".

وتابع قائلا: "حتى الآن حصلت إيران على مواد مخصبة بنسبة 20 و60 بالمائة تكفي لخمسة أسلحة نووية.. التقدم الإيراني والتخصيب إلى 90 بالمائة خطأ فادح من جانب إيران ويمكن أن يشعل المنطقة".

وأردف بالقول: "بقدر ما هو معروف، إيران ليس لديها أي يورانيوم مخصب إلى المستوى العسكري".

جدير بالذكر أن نسبة تخصيب اليورانيوم للاستخدام في محطات الطاقة النووية عادة ما تكون أقل من 20 بالمائة، في حين أن التخصيب بنسبة 90 بالمائة يعتبر من فئة الأسلحة.

وتجادل القيادة الإسرائيلية بأنه لا يمكن منع إيران من تطوير أسلحة نووية إلا بالتهديد بعمل عسكري، بينما تفضل الولايات المتحدة العودة إلى الجهود الدبلوماسية متعددة الأطراف.

المصدر: وكالات