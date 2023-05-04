"روس آتوم" تعلن إبرام عقد جديد لتزويد البرازيل باليورانيوم

أعلنت شركة "روس آتوم" الروسية أن روسيا والبرازيل وقعتا في ريو دي جانيرو عقدا جديدا لتزويد الجانب الروسي البرازيل باليورانيوم، بعد فوز روسيا بمناقصة تخصيبه للبرازيل.

وقال النائب الأول لمدير الشركة الروسية، كيريل كوماروف: "نواصل تطوير التعاون مع شركة INB Industrias Nucleares do Brasil البرازيلية لتزويدها باليورانيوم".

وأضاف: العام الماضي ربحنا مناقصة دولية ووقعنا اتفاقا لتخصيب اليورانيوم في البرازيل، واليوم تم في ريو دي جانيرو توقيع عقد جديد لتوريد اليورانيوم الطبيعي للبرازيل".

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تجدر الإشارة إلى أنه في منتصف عام 2017، استعرض الجانبان الروسي والبرازيلي على أعلى مستوى استعداد الجانب الروسي لمعالجة الوقود النووي في محطة "أنغرا" الكهروذرية البرازيلية.

يذكر أن شركة "روس آتوم" هي مؤسسة حكومية روسية، تحتل المركز الأول عالميا في عدد المحطات والمفاعلات النووية التي تبنيها حول العالم وبينها في الصين، الهند، إيران، تركيا ومصر.

كما تعتمد الكثير من بلدان أوروبا وأولها فرنسا على خدمات "روس آتوم"، حيث لم تقدم هذه الدول على إدراج التعاون النووي مع روسيا في قائمة العقوبات، تفاديا لانقطاع اليورانيوم والخدمات الروسية عن مفاعلاتها.

المصدر: نوفوستي