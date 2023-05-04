الاستخبارات الأمريكية تستبعد استخدام روسيا أسلحة نووية في أوكرانيا

استبعدت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أفريل هينز، أن تستخدم روسيا أسلحة نووية في أوكرانيا.

وقالت هينز في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي ردا على سؤال يتعلق باستخدام روسيا لأسلحة نووية في أوكرانيا: "فيما يتعلق بمجتمع الاستخبارات، نعتبر أن ذلك مستبعد جدا".

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وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مؤخرا بأن الغرب قد تجاوز كل الخطوط في سياسته المعادية لروسيا، فضلا عن التهديدات المستمرة لروسيا.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن نشر روسيا أسلحة نووية في بيلاروس جاء ردا على الحرب الهجينة الشاملة التي يشنها الغرب ضد روسيا.

المصدر: نوفوستي