الاستخبارات الأمريكية: أوكرانيا تنهي التحضيرات الأخيرة لهجومها المضاد

أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أفريل هينز، أن كييف تشارف على الانتهاء من تحديد موعد ونطاق هجومها المضاد على الجيش الروسي في أوكرانيا.

وقالت هينز في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي: "القوات الأوكرانية ما زالت تضع اللمسات الأخيرة على الأولويات المحددة وتوقيت وحجم الهجوم".

وقال رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميغال، في أبريل أن الهجوم المضاد الأوكراني يمكن أن يبدأ في الصيف.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الهجوم كان مقررا في 30 أبريل فيما أكد خبراء أنه من الصعب تصديق التصريحات المتناقضة التي تصدر عن كييف وواشنطن، وقد تكون ضمن حملة تضليل.

المصدر: نوفوستي