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 مارك روتيه: هولندا تدرس خيارات لتزويد أوكرانيا بمقاتلات F-16

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 مارك روتيه: هولندا تدرس خيارات لتزويد أوكرانيا بمقاتلات F-16
AP
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قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روتيه اليوم الخميس، إن بلاده تعمل مع الشركاء في مجال دراسة خيارات مختلفة لتوريد مقاتلات F-16 لأوكرانيا، ونوه بعدم وجود محرمات في هذا الشأن.

وأضاف روتيه في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو وفلاديمير زيلينسكي في لاهاي: "أما بالنسبة للمقاتلات من طراز F-16، فلا يوجد أي محرمات في هذا الأمر بالنسبة لنا. نحن ندرس مختلف الخيارات مع الشركاء، مثل بلجيكا والدنمارك لإكمال النقاش حول توريد هذه المقاتلات (لأوكرانيا)".

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ويشار إلى أن زيلينسكي، كان قد وصل مساء أمس في زيارة إلى هولندا.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

المصدر: نوفوستي

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