"أوكرإينرغو" تفيد بوقوع أضرار بمنشآت الطاقة في سبع مناطق

أفادت شركة الطاقة الأوكرانية "أوكرإينرغو"، بوقوع أضرار بمنشآت الطاقة في سبع مناطق في أوكرانيا اليوم الماضي نتيجة القصف الروسي.

وقالت الشركة في بيانها: "كانت الساعات الأربع والعشرين الماضية صعبة على منظومة الطاقة في أوكرانيا. وتعرضت للضرر الكبير معدات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في مقاطعات تشيرنيغيف وخاركوف وسومي ودنيبروبيتروفسك.

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ونوهت الشركة بأن معدات شركات الطاقة الإقليمية الأوكرانية في الموجودة في أجزاء جمهورية دونيتسك ومقاطعتي وزابوروجيه وخيرسون الخاضعة لسلطات أوكرانيا تعرضت كذلك للضرر.

في وقت سابق، أبلغت شركة الطاقة الأوكرانية القابضة DTEK عن حدوث أضرار في إحدى محطات الطاقة الحرارية ومعداتها.

في الليلة الماضية، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي واسعة النطاق في أوكرانيا، شملت مقاطعات كييف، وكيروفوغراد وتشيرنيغيف وسومي وخاركوف، ودنيبروبيتروفسك وبولتافا.

المصدر: نوفوستي