استبدال لوحين نحاسيين بقبة قصر سيناتسكي في الكرملين جراء الهجوم الإرهابي

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأنه سيتم استبدال لوحين نحاسيين على قبة قصر سيناتسكي داخل الكرملين غدا، بعد تضررهما من الهجوم الإرهابي ليلة 3 مايو.

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الخميس، حيث تابع: "أعلم من إدارة المشتريات لدينا أنه تم حرق لوحين نحاسيين يغطيان هذه القبة، وإذا لم يكن قد تم استبدالهما بالفعل، لا أعرف على وجه اليقين ما إذا كان سيتم استبدالهما اليوم أو غدا. كل شيء سيكون على ما يرام، لا أضرار أخرى".

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وكانت السكرتيرة الصحفية للإدارة الرئاسية الروسية يلينا كريلوفا قد أكدت لوكالة "نوفوستي" أن لوحين نحاسيين على قبة قصر مجلس الشيوخ في الكرملين قد تضررا جراء الحادث الإرهابي، بعد القضاء على الطائرات المسيرة، وسيتم استبدالهما غدا".

وتابع بيسكوف: "ستتخذ خدماتنا الخاصة القرارات في الظروف الراهنة بشأن ما إذا كان الأمر يستحق إزالة السقف خلال وجود مثل هذه الأخطار، وهم من سيتخذ القرارات بهذا الخصوص".

وكانت الخدمة الصحفية للكرملين قد أفادت أنه في ليلة 3 مايو، حاول نظام كييف قصف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرات مسيرة، إلا أنه تم إحباط الهجوم. ولم تقع إصابات أو أضرار بالممتلكات نتيجة لذلك، فيما قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت لاحق إن رئيس الدولة لم يكن في الكرملين في هذا الوقت.

المصدر: نوفوستي