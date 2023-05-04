الخارجية الفرنسية: غير معنيين بعزل روسيا

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، إن بلادها ترى أنه من الضروري الإبقاء على جميع قنوات الحوار مع روسيا، وهي "ليست مهتمة بتفاقم عزلتها".

ولدى سؤالها عما إذا كان بإمكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التحدث مجددا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجابت الوزيرة أن ذلك "ممكن تماما".

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وأضافت الوزيرة في حديث إذاعي: "من الضروري الحفاظ على قنوات الحوار، وقد فعلنا ذلك. لم يتحدث الرئيسان منذ الخريف الماضي. نحن ندعم جميع قنوات الاتصال مع روسيا. سفاراتنا تعمل ولدينا اتصالات وندعم اتصالاتها مع دول أخرى مثل الصين".

وأشارت الوزيرة إلى أن عزل روسيا، لا يلبي مصالح فرنسا. وقالت: "ليس لدينا مصلحة في تفاقم عزلة روسيا. نود أن يكون لدينا قنوات للحوار. هذا سيسمح لنا بالتعبير عن موقفنا. لا يمكننا القول أنهم يستمعون لنا، لا، لكننا مقتنعون بأن قنوات الاتصال لا تزال تبقى ضرورية".

منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تحدث ماكرون مع نظيره الروسي ست مرات، وفي إحدى المرات شارك المستشار الألماني أولاف شولتس أيضا في الحديث. وقد جرت آخر محادثة من هذا القبيل في 11 سبتمبر الماضي.

المصدر: نوفوستي