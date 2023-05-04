إسرائيليون يغلقون الطرق احتجاجا على خطة نتنياهو القانونية

أغلق إسرائيليون الطرق وتظاهروا ضد خطة حكومية مثيرة للجدل لإصلاح النظام القضائي، على أمل زيادة الضغط على النواب بعد أن انعقد الكنيست هذا الأسبوع في أعقاب عطلة استمرت شهرا.

وعلق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عملية الإصلاح مؤقتا في مارس بعد ضغوط مكثفة، بينما تحاول الأطراف المعارضة للخطة التوصل إلى اتفاق تسوية.

لكن في مؤشر على عدم الثقة في نواياه، استمر عشرات الآلاف في التظاهر كل ليلة سبت منذ ذلك الحين.

وكان من المتوقع أن تكون مظاهرة اليوم الخميس أقل حجما، لكن المتظاهرين يأملون في تذكير نواب الكنيست بوجودهم وقدرتهم على تعطيل البلاد بسبب معارضتهم للإصلاح.

وأغلق عشرات المتظاهرين الذين لوحوا بالأعلام الإسرائيلية الطرق والتقاطعات الرئيسية في مدينة تل أبيب الساحلية وغيرها.

وقالت الشرطة إنه تم إلقاء القبض على أحد المتظاهرين لأنه تسبب في اضطرابات.

ووصف قادة الاحتجاج مظاهرات اليوم بأنها دعوة إلى "المساواة"، ووسعوا انتقاداتهم إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في إسرائيل والإعفاءات العسكرية الممنوحة لمعظم اليهود الأرثوذكس المتطرفين.

وصبغ المتظاهرون بركة ماء في ساحة المسرح الوطني الإسرائيلي في تل أبيب باللون الأبيض، كتعبير عن ارتفاع أسعار الحليب مؤخرا.

المصدر: AP