أفاد مرتزق ألماني سابق، بأن القوات الأوكرانية تعامل المرتزقة الأجانب في صفوفها، بطريقة سيئة جدا، ويتم التمييز في المعاملة بينهم وبين غيرهم من العسكريين.

وأوضح المرتزق المدعو جوناس كرازينبرغ، في مقابلة مع موقع T-online، قائلا: "الجيش الألماني (البوندسفير) أكثر احترافية بكثير من الجيش الأوكراني، يمكن اتهام العسكريين الألمان بكثير من الأمور، ولكن الإدارة في ألمانيا على مستوى عال جدا، بينما الأوكرانيون على العكس، فهم متقلبون للغاية ومرنون في قراراتهم، على سبيل المثال في استخدام الأسلحة، كما يوجد الكثير من الفساد في صفوفهم، وبعض الوحدات تفتقر للإرادة لتحسين أوضاعها وتنظيم صفوفها".

واشتكى كرازينبرغ من رواتب المرتزقة الضئيلة، وعدم قدرتهم على الطعن في القرارات بسبب جهلهم باللغة الأوكرانية.

وقال إن "القيادات الأوكرانية لا يرون المرتزقة الأجانب سوى وقودا للمدافع، وإن الكثيرين منهم قدموا أنفسهم كأفراد في القوات الخاصة أو على أنهم قناصة، لكنهم لم يخدموا في الجيش مطلقا، كما يكذب القادة في كثير من الأحيان للتغطية على أخطائهم".

وأكد كرازينبرغ، حقيقة إعدام المسلحين الأوكرانيين لأسرى الحرب الروس، قائلا: "كان الأمر مروعا، لكنك تعلم ماذا يحدث في كل جيش وفي كل حرب".

المصدر: نوفوستي