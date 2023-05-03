رئيس الشؤون الدولية في الدوما الروسي: بايدن وزيلينسكي يتحملان مسؤولية الهجوم على الكرملين

صرح رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي، بأن زعماء الدول الداعمة للنظام الأوكراني يجب أن يتحملوا إلى جانب زيلينسكي وبايدن، مسؤولية الهجوم بطائرات مسيّرة على الكرملين.

وكتب سلوتسكي على قناته في تطبيق "تيليغرام": "مع زيلينسكي، يجب أن يتحمل مسؤولية هجوم الطائرات المسيّرة على الكرملين أسياده الغربيون- الرئيس الأمريكي بايدن وزعماء الدول التي تدعم النظام الإرهابي النازي الجديد في أوكرانيا".

وأضاف رئيس لجنة الشؤون الدولية في البرلمان الروسي، أن تصريحات البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة لا تشجع أوكرانيا على ضرب أراضي روسيا "تبدو مطاطة"، مشددا على أن إجراء محكمة دولية لزيلنسكي يجب أن يكون أمرا لا مفر منه، و "يجب اتباع جميع الإجراءات القانونية، سيتم إجراء التحقيق - روسيا دولة قانون. لكننا اليوم ليس لدينا شكوك حول ذنب من الذي يجب أن يثبته التحقيق".

وفي وقت سابق يوم الأربعاء، أفادت الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية، أن كييف حاولت في الليل استهداف مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين في الكرملين باستخدام طائرات مسيّرة، واستهدفت طائرتان مسيرتان الكرملين، وسرعان ما أسقطهما الجيش الروسي والخدمات الخاصة الروسية.

وأكد الكرملين أن الرئيس بوتين لم يكن في الكرملين عند الهجوم، مشددا على أن روسيا تعتبر الهجوم على مقر إقامة الرئيس الروسي عملا إرهابيا خطط له، ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.

المصدر: نوفوستي + RT